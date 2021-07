Kui paari nädala eest oli järjest paar juhtumit, mil noorte naiste käest rebiti tänaval vikerkaarelipp ja sall (Tartus ja Tallinnas südalinnas, viimane video nägi palju jõhkram välja), siis mõtlin, et kellel üldse tuleb pähe võõra inimese käest mingit suhteliselt neutraalset, kuigi ideoloogilise laenguga asja minna ära rebima?

Vikerkaarekirjades kotte ja rõivaesemeid on igal pool, see sümbol ühendab ju otseteedpidi ka n-ö vikerkaarerahvast ja kristlasi, see peaks olema pigem lepitava loomuga.