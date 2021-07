Müsteerium kuningakojas: miks on Monaco vürstinna üksi oma sünnimaal?

Monaco vürst Albert II ja tema abikaasa vürstinna Charlene veetsid juuli alguses oma 10. pulma-aastapäeva esimest korda lahus. Juba mais ei ilmunud Charlene aukülalisena iga-aastasele Monaco Grand Prix’le.

Viimased kuud on endine olümpiatasemel ujuja Charlene veetnud oma sünnimaal Lõuna-Aafrika vabariigis, kust ta ei saavat koju pöörduda pikale veninud ja raskelt kulgeva haiguse tõttu. Charlene ei tea, millal lubavad arstid tal naasta Euroopasse oma abikaasa ja seitsmeaastaste kaksikute juurde. Kas see on ka päriselt nii? Miks vürstinna koju minna ei taha? Loe alljärgnevat lugu ja saad teada.