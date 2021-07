Koroonakommunikatsiooni eest vastutaja: saadame vaktsineerimata tallinlastele SMS-id, et nad kaitsesüstima läheksid

Vaatan telerit, käin linnas ringi, sõidan ühistranspordiga, aga pole näinud ühtegi reklaami, mis kutsuks vaktsineerima. Mis kaitsesüstimise kampaaniad praegu käivad?



Mäletame, milline kevad oli. Usun, et keegi ei taha seda enam korrata. Suvesoojaga tuli nakatumisnäitajate langus ja inimeste ohutase läks madalamaks. Praegu oleme käivitanud kampaania „Pane õlg alla!", mis kutsub inimesi õlga alla panema, et saaksime säilitada praeguse elu, mida me ju natukene naudime ka. Selleks, et see elu säilitada, tuleb minna vaktsineerima.

See kampaania algas juuni lõpus rahvusringhäälingu teles ja raadios. Nädala on reklaamid erakanalites jooksnud, juuli teises pooles peaksime saavutama täisvõimsuse, kus tulevad juurde sotsiaalmeedia, välipinnad, digipinnad. Mul on endal väga hea meel, et meedia on ka tulnud ja pannud õla alla, kuna alates tänasest (eilsest - toim) on meedialiit tulnud oma partneritega appi