Kuulsa vene dokumentaalteatri Teatr.doc lavastus “Kantgrad” räägib sõja laastavatest tagajärgedest

Leedu näitekirjanik ja lavastaja Marius Ivaškevičius on lavastuse sõnumit ja teemat kommenteerinud järgnevalt: „Minu arvates räägib lavastus sellest, et sõda ei lõpe kapitulatsiooniaktile allakirjutamisega, rahulepinguga. See haav elab tunduvalt kauem kui sõda ise. Inimlikkuse võitlus ebainimlikkuse vastu, mis toimub hiljem. Ühed tahtsid nõrgestada vaenlasi näljaga, kelleski aga tekkis soov neid päästa, ja see jätkus kuni sakslaste väljasaatmiseni. Mõista, et see on katastroof, on väga tähtis täna, kui me seisame sõja lävel.”