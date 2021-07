Kaja Kallas rääkis, et ka temal on üks hea kandidaat, kes tuleks ära veenda. Kas see on teie ühiskandidaat?

Eks me kõik erakonnad püüame koostööd teha presidendikandidaadi otsingu. Kindlasti teeme ka Reformierakonnaga koostööd, aga koostööd tuleb teha ka opositsioonierakondadega.

Oli kuulda, et presidendikandidaati otsiti ka diplomaatide seast. Kas see info vastab tõele?