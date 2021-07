Jumal tänatud! Põrgukuumuse eest saab kirikusse varjule

Möödunud pühapäeval teatas Paide Püha Risti kirik ühismeedias, et palava eest saab nende juurde pakku minna. Kiriku diakon Jaanus Tammiste ütles, et nad on kutsunud inimesi kirikusse end maha jahutama alates 2018. aasta kuumalainest, kui sama üleskutset jagas mitu kirikut. Ometi pole pühakojadki kuumalaine ajal liiga jahedad, Tammiste sõnul on seal 24° C. Siiski oodatakse kõiki, kellele palav liiga teeb, sinna vett jooma ja varju saama.

Kui pühakojad pakuvad jahedamat peavarju juba mitu suve, siis Tartu ega Tallinn jahutuskeskusi ei raja.