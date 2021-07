Ära maga maha! “Ookean” etendub vaid täna!

Suurlavastust “Ookean” mängitakse Eestis vaid 15. juulil algusega kell 19 ja kell 22. Peaprodutsent Lusti sõnul on üheks põhjuseks, miks “Ookeani” rohkem ei lavastata, projekti keerukus. “Tegemist on rahvusvahelise pingutusega, kus eestlaste muusika ja dirigeerimine saavad üheks rahvusvahelise suurejoonelise lavašõuga. Arvestades sellise projekti koordineerimisvajadust ja sellele kuluvat ressurssi, ei ole lähiajal samalaadset sündmust Eestisse oodata.”



Carros de Foc on tänavateatriettevõte, mille peakorter asub Hispaanias Alicantes. Ettevõte on maailmas tuntud eelkõige oma mobiilsete hiigelnukkude poolest, nende hiigelkujud on osalenud erinevatel tänavateatrite festivalidel üle Euroopa ja Aafrika. Hetkel on ettevõtte valikus 6 hiidmarionetti, kellest üks viibib hetkel Eestis.