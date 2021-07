JUHTKIRI | Õpetavad asjatundjad

Mingi piirini ongi hea, kui koolides ei tööta üksnes puhtaverelised õpetajad. Lastele üldiselt meeldib ju ka see, kui vahepeal kutsutakse tundidesse esinema külalisi väljastpoolt kooli. Ent praegu on üldhariduskoolide vähemalt 16 000 õpetajast juba umbes 4000 ehk veerand õpetajakutseta. Neist ligi 1500 on kesk- ja 30 üksnes põhiharidusega. Rangelt võttes peaks õpetajal olema vastav kutse ja magistrikraad. Seega kompab Eesti juba piiri, kui madalale saab õpetajaameti lati lasta. Muu hulgas annavad sellest märku uudised, et õpetajaks on palgatud mõni umbluumainega inimene. Ja isegi kui vastava kvalifikatsioonita inimene on täiesti asjalik, tuleb arvestada, et õpetamine nõuab erioskusi. Need saadakse õpetajakutse omandamise ja kogemustega.