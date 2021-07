Estonia vraki avanenud ramp avas ka spekulatsioonide Pandora laeka

Neljapäeva õhtul avalikustasid Estonia vraki uurijad, et laeva ramp on avatud. Estonia visiir eraldus pärast õnnetust, kuid visiiri taga olnud ramp jäi peaaegu suletuks. Kaheksast kinnitusest kuus olid küll purunenud, kuid kaks kinnitust hoidsid rampi asendis, mis jättis laevakere ja rambi vahele veidi üle poole meetri laiuse pilu. Teisipäeval näitas veealune radar, et ramp on avatud, ja kolmapäeval kinnitas seda uurimislaevalt vette lastud allveeroboti kaamera. Pääs autotekile on seega avatud, kuid peale selle avas pärani ramp ka spekulatsioonide Pandora laeka.

Reedel käis Eesti veebimeediast läbi seisukohti, milles väljendati võidurõõmu selle üle, et rambi avatus on kinnitanud kahtlusi mustade jõudude ja kurjade käte tegutsemisest. Nendele vastukaaluks kõlas teadlaste hääli. Juba üksnes tehnilisest aspektist olnuks sellist vandaalitsemist keeruline korraldada.

„Rambi avamine eeldaks hingede lahti lõikamist, selleks vajalikku varustust ja veepinnal tugilaeva. Raske on ette kujutada, et teadaolevas paariaastases ajavahemikus oleks keegi suutnud seda teha.”