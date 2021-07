Enamus teadusmaastikul tegutsejad on nõus, et maakera keskmine temperatuur on soojem kui enne industrialiseerimist ja inimtegevus on olnud kliimasoojenemise üheks suureks teguriks. Samas eksisteerib inimesi, kes seda teooriat ei usu. Vaatame erinevaid nähtuseid, mida eitada pole võimalik.