Eestlanna Saksamaal: inimesi ei jõutudki üleujutuste eest hoiatada, see oli nagu maailmalõpp

Kohalikke jõuti üleujutustest liiga hilja hoiatada. “Seda ei jõutudki teha, see oli nagu maailmalõpp,” kirjeldas Kisis-Vainumäe. Kolmapäev oli hall, mõnes kohas hakkas vihm juba öösel sadama. “Aga et see nii kohutavalt… Vihm tuli nii kiiresti, et kui algasid hoiatused, oli mõnes kohas juba liiga hilja,” nentis Kisis-Vainumäe, kes ise elab Kölnis. Seal pole Reini jõgi liiga palju tõusnud, küll aga on väiksed lisajõed oma sängidest kordi suuremaks kasvanud.

“Väikesed jõed, mida muidu ei pane tähelegi, kasvasid mõne tunniga nii suureks, et uputasid tänavad, elamised ja külad kõik üle. Mõnes kohas uputasid jõed nii kiiresti, et inimesed ei saanudki majadest välja,” kirjeldas Kisis-Vainumäe. “Vesi tuli viinamägedest kahe tunniga alla ja uputas kõik üle.” Inimesed ei teadnudki, mida kohe teha. Roniti mägedes kõrgemale ning oodati abi.