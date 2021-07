PÄEVA TEEMA | Liiklusekspert Tanel Jairus: kiiruskaamerad ei kiusa kedagi, kihutajatele mõjub juba ainuüksi nende olemasolu

Liikluskaameraid on tee äärde tekkinud rohkem kui mullu. Kas need aitavad tõesti õnnetusi ära hoida või on tegu autojuhtide kiusamisega, mis registreerivad liiga väikseid rikkumisi, nagu leiab Indrek Sirk (Ärileht 16.07)? Seda tänases "Päeva teemas" lahkamegi.

Praegune sekkumiskünnis on automaatseadmete puhul 7 km/h ja üle. Sellest lahutatakse maha kahekordne mõõtemääramatus ja nii on minimaalne trahvitav ületus 3 km/h. Iga ületatud kilomeeter maksab 3 eurot. Trahvi suurusest olulisem on hoiatav mõju.