Anu Sieberk: mudas olles tõdeti, et meil on vale rahvas, kes ei tahagi vaktsiine - ja nii lükkas riik palli rahva kätte

Belglased on uhked, sest nende meelest on nad saanud vaktsineerimisega paremini hakkama kui hollandlased. Tegelikult on nad mõlemad väga hästi toime tulnud - kord on üks natuke ees ja siis teine.