Anu Sieberk: Vene konsulit vaktsineerinud arsti poleks pidanud tööst ilma jätma, selle juhtumiga oleks saanud venelasi hoopis süstima innustada

Belglased on uhked, sest nende meelest on nad saanud vaktsineerimisega paremini hakkama kui hollandlased. Tegelikult on nad mõlemad väga hästi toime tulnud - kord on üks natuke ees ja siis teine.