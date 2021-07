KOLUMN | Mart Pukk: vist esimest korda olen ma Ansipiga nõus – Eesti liigub katastroofi kursil

No nii, koroonapandeemia kolmas laine on jõudnud meie kodumaale. Vähemalt nii väitis lõppema hakkaval nädalal karismaatiline terviseameti juht Üllar Lanno. Oma ala spetsialistid arvavad, et juuli lõpuks on Eestis sada ja rohkem nakatunut päevas.