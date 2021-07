„Maa kopsud” on katki: Amazonase vihmamets emiteerib rohkem süsinikku kui neelab

Brasiilias asuv Amazonase vihmamets eritab nüüdsest rohkem süsinikdioksiidi kui suudab neelata, kinnitavad teadlased esmakordselt. Hiigelsuur mets oli varasemalt CO2e siduja, neelates endasse kliimakriisi põhjustavaid emissioone. Nüüd on vihmamets aga kliimamuutuste kiirendaja.

Enamik tekkivatest emissioonidest on tulekahjude tagajärg, millest paljud on süüdatud teadlikult, et tekitada vaba maad liha- ja sojatootmise jaoks. Oma panuse annavad ka ülikõrged temperatuurid ja põud, mis kõik kokku on muutnud Amazoni vihmametsa kaguosa CO2 emiteerijaks.