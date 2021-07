Suvise teatrikülastaja meelespea

Leitsakumeelne meelespea kultuurisõpradele! Vaevalt, et saame kedagi üllatada tõdemusega, et hirmus palav on. (On!) Aga kui nüüd võtta see palavus ja lisada võrrandisse palju inimesi kinnises ruumis, siis võib tulemuseks olla näiteks... minestamine etenduse, kontserdi või mõne muu kultuuriürituse ajal. Just seda on viimaste nädalate jooksul erinevates Eesti otsades suveteatris juhtunud.