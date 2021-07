Hüdrograaf Peeter Ude viibis nädal aega Estonia vraki eeluuringute juures. Ta selgitab, et Estonia laevakere on ühe tugevaima ilmastiku ja lainetusega koht. See tähendab, et laev saab seal pidevalt uusi vigastusi ja deformatsioone. Ükski inimene ei noki ega hävita teda seal all, ainult meri teeb oma tööd.