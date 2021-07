Viimaste sündmuste taustal vajab pentsikul kombel veelkord üle rääkimist see, miks me Estonia vrakil üldse uuringuid teostame. Kui me Rootsi survel ei sisenenud tänaseks täiesti avatud ja kaitseta laevatekile, vajab see avalikku selgitust. Kui me ei suutnud end kehtestada, vajab juhtimine muutmist. Kui me nimetame seda mänguks, siis olgu ka see veelkord välja öeldud, et mäng käibki päris kõrgelt. Näib, et üle paljude peade.