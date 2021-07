Keskerakondlik korruptsioon on juba nii tavaline, et midagi üllatavat leida on siin keeruline. Kui miski siin veel üllatab, siis ainult see nahaalsus, kuidas pärast järjekordseid Jura kohvimasina ja „joogid autosse“ skandaale ilmsüüta silmadega inimestele otsa vaadatakse ning öeldakse, et kui oligi väike libastumine maksumaksja rahaga, siis tulevikus enam seda ei juhtu.Kogu see poliitkultuur on pea muutmatult kandunud ka Savisaare jüngritest võrsunud tänasele Keskerakonna ladvikule.

Erakondade püsiva rahanälja leevendamiseks tuleb piirata ka valimiskulusid ja vaadata üle põhimõtted, kuidas parteisid riigieelarvest üldse rahastatakse.