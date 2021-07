Kui anonüümse ja hea presidendikandidaadi veenmisega on tükk tööd, siis jääb ilmselgelt veel vähem aega ka rahva veenmiseks, et tegemist on ametisse sobiva inimesega. Kuid ometi ei tohiks see olla teisejärguline aspekt, sest presidendikandidaadi otsingul poliitilise koostöö tulemus peegeldub rahva heaolus.