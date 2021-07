Odavad vaktsiinisüstid ajavad vaktsineerimispunktid kahjumisse

Koroonavaktsiinide süstimise statistika näitab, et umbes jaanipäevaks said kõige suuremad huvilised oma süstid kätte ja pärast seda on läinud raskemaks veel kaitsmata inimesi vaktsineerima saada.

Vaktsineerimistempo aeglustumisel on kindlasti mitu põhjust. Suvel inimesed puhkavad ja peas on teised mõtted. Pealegi levis vahepeal Eestis koroonaviirust nii vähe, et elanike ohutunne vähenes, ja kolmanda laine esimesed märgid ei pruugi olla tavainimesteni jõudnud.

Senine kord toimis väga hästi, kui inimeste huvi oli vaktsiini pakkumisest suuremgi. Kui süstiti piltlikult öeldes üheksast viieni järjepanu, kattis see kenasti tervishoiuteenuste pakkujate korralduskulud. Ent nüüd on inimesi kohale saada juba keerukam ja tekib probleem: kui süste ei tehta, siis raha ei tule ja vaktsineerimispunkt võib jääda miinusesse.