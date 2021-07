Inimesed, kelle juhtimise all on erakond kriminaalkorras süüdi mõistetud ning kelle juhtimise all on taaskord uurimise alla sattunud, jätkavad rahulikult oma ametikohtadel. Hämmastav on aga asjaolu, et Keskerakonna juhatuses jätkavad täna paljuski samad inimesed, kes vastutasid erakonna juhtimise eest ka kuus aastat tagasi – ajal, mil erakond riigikohtu poolt süüdi mõisteti.