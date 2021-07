Absurdi tipp: politseil ei ole piiril vaktsiinitõendite kontrolliks mobiiltelefone. Jälle oodatakse hanke taga

Iga vaktsineeritud inimene saab omale täna teha Euroopa Liidu vaktsineerimissertifikaadi. Iga inimene saab ka kontrollida, kas tema enda või kellgi teise sertifikaat on ikka õige ja kehtib. Selleks tuleb omale laadida mobiili lihtne rakendus, mis loeb sertifikaadi peal olevat QR-koodi.

Kuid nüüd selgub, et e-Eesti politsei on võimetu tagama, et oma töötajatel oleks telefonid ja sinna laetud äpp, millega inimeste vaktsineerimissertifikaate kontrollida. Ja seetõttu lastakse piiridel Eestisse suur osa inimesi näo järgi ja ilma igasuguse kontrollita, kas neil on korrektne vaktsineerimistõend, mis vabastab koroonatestimise või eneseisolatsiooni nõudest.

Kuigi EL-i ülese tõendi käiku andmine oli teada sisuliselt kevadest alates, valmistatakse alles nüüd ette riigihanget mobiilide ostmiseks.