Indrek Saul: ainult paarsada tuhat immuunset on veel puudu. Pingutame!

Veidi üle kolme nädala tagasi hakkas koroonasse nakatumine jälle suurenema. Iga nädal on keskmine päevane nakatunute arv suurenenud kümne võrra. Kasv jätkub. Peadirektor Lanno hoiatab, et juuli lõpus võime näha 100 nakatumist päevas.

Mida praegusest suundumusest järeldada? Mul on strateegiamaailmast palju näiteid, kuidas mõõdikud, mis tegevusi õiges suunas juhtisid, hakkasid lõpuks äri kahjustama. Pandeemia kahandamise meetodid, loogika, analüütika ja strateegia on samad nagu ettevõtte kasvustrateegias. Ainuke erinevus on selles, et eesmärk on mitte kasv, vaid kahanemine, negatiivne kasv.

Äris on üks igapäevane mõõdik tihti uute klientide arv. Võin puistata oma analüüsipraktikast kümneid näiteid, mille puhul on klientide pealevool erakordselt hea, aga kasum ei kasva üldse. Ostukäitumist analüüsides on selgunud, et uued kliendid ostavad väga vähe, lahkujate arv kasvab uute klientide arvust veel kiiremini vms.

Koroonaga oleme nüüd samas seisus.