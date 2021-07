ERISAADE | Mart Võrklaev: oled ohtlik, jääd ilma. Miks peaksid ettevõtjad vaktsiinist loobujate pärast kannatama?

„Andrus oma jõuliste sõnumitega jõuab laia kuulajaskonnani ning on ka oluline, et ta selle välja ütles, et inimesi välja vaktsineerima saada," kommenteeris Reformierakonna riigikogu fraktsiooni juht Mart Võrklaev endise peaministri Andrus Ansipi sõnu, et vaktsineerimata inimesi ei tohiks isegi rongi lubada. Võrklaeva sõnul loodab ta, et niisugused sõnumid aitavad kokkuvõttes ära hoida kolmandat lainet. Aga kui need ei toimi, tuleb olla valmis karmimateks meetmeteks.