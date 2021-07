Ameerika diplomaate tabas Viinis salapärane haigus

Ligi 20 Austria pealinnas resideerivat USA diplomaati on haigestunud salapärasesse tõppe. USA välisministeeriumi pressiesindaja Ned Price tunnistas esmaspäeval, et Valge Maja on algatanud Viini diplomaatide ja luureametnike tervisehädade uurimise.

Ajakiri New Yorker avalikustas reedel, et USA presidendi Joe Bideni ametisse astumisest saadik on ligi 20 ameeriklast kannatanud Viinis nn Havanna sündroomi all. Sündroom sai nime Kuubast, kus USA ja teiste välisriikide diplomaate on juba mõnda aega vaevanud müstilised sümptomid, mille põhjust pole suudetud tuvastada. Esimest korda kerkis probleem esile 2016. aastal.