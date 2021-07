Nõue end rahvale tutvustada, oma vaateid ja eesmärke debattide kaudu avada, mingeid kandidaadi kandidaatide debatte korraldada – kas see on tõesti mõistlik? Kandidaadid esitatakse ikkagi juba teada-tuntud inimeste, valdavalt poliitilises elus „läbiproovitute“ seast ja erakondade juhtkujude hulgast. Jutt vajadusest vaateid rahvale pikemalt tutvustada on selgelt demagoogiline.