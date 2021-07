Barbi Pilvre: millest reovesi ei kõnele?

Peeter Selg : Näeme riigi kui suveräänse üksuse tagasitulekut koos sellele omase sunnijõu monopoliga. Üks võimalus suveräänsust määratleda ongi ju, et suverään on see, kes või mis otsustab eriolukorra üle. Ei Eestis ega Euroopas pole riik ammu nii palju suveräänset võimu rakendanud: mitte ainult eriolukord selle sõna juriidilises tähenduses, mis kestis Eestis kaks kuud, vaid kõiksugu piirangud ka väiksemas mahus on toonud tagasi riigi kui sunniaparaadi kuvandi. Vahepeal tundus, et suveräänne riik on lahustumas üleilmsetesse moodustistesse nagu turg, kapital ja riigiülesed poliitilised kehandid, näiteks Euroopa Liit. Teiselt poolt on riik olnud juba mitmeid põlvi Euroopas pigem hoolekandeasutus kui see, kes lajatab n-ö ülevalt alla. Suveräänsuse- või sunnikeskne riigi ja avaliku võimu kuvand toob aga esile sellele klassikaliselt vastanduva nähtuse – indiviidi, kes peaks justkui olema riigi omavoli eest kaitstud, põhiõiguste ja põhivabaduste kaudu.

See on klassikaline liberalistlik poliitfilosoofia, mille kõige kärarikkamad kuulutajad on tänapäeval ka kõige kärarikkamad liberalismivastased – konservatiivid, õieti konservatiivset ideoloogiat propageerivad populistid –, paradoks, mis pandeemia ajal on tugevamalt esile kerkinud. Inimeste põhivabadusi esitatakse vulgariseeritud kujul – levib omamoodi vulgaarliberalism. Ükski klassikaline liberaal ei ole väitnud, et vabadus tähendab, et võib teha, mis tahes pähe tuleb, vaid seda, et vabadus on piiratud teiste vabaduste ja õigustega. See teisekesksus kaob populistide mõttemaailmas ära. Kultiveeritakse arusaama „minu tervis, minu asi“ ja „meil on ju valikuvabadus ja arvamusvabadus“. Nojah, kui tegemist on rasvumise või joomarlusega, viimase aja tüüpiliste rahvatervise probleemidega, siis – teatavate mööndustega – see nii ongi. Aga kui räägime nakkavatest viirushaigustest, siis ei ole kellegi tervis ainult tema enda asi, ja isegi kui meil on valiku- ja arvamusvabadus, siis ei järeldu sellest, et iga valik ja iga arvamus on adekvaatne. Vulgaarliberalismi propageerijatel on sellest jube raske aru saada. Siin on analoogia turvavöö kinnitamisega. Kui autos on neli inimest ja üks ei pane turvavööd kinni, sest „tema tervis, tema asi“, siis tõsisema avarii korral tapab see üks ka ülejäänud kolm, kui ta mööda salongi ringi lendab ja edasi-tagasi põrkab.