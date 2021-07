JUHTKIRI | Repsi kahimine Keskerakonda ei muuda

Ja kui nihkes on sama kompass erakonnal, kes premeeris teda ka pärast esimeste süüdistuste avalikuks tulekut keskfraktsiooni juhi kohaga. Alles nüüd, pärast järjekordseid paljastusi, peeti vajalikuks ta avalikkuse tule alt ära võtta. Tähelepanuväärne on, et erakonna esimees Jüri Ratas tegi seda tänusõnade saatel.

Mõni ime, et enda vigade ees järjekindlalt silmi sulgev suurerakond valijate toetust kaotab. Nii mõnedki küsitlused näitavad, et pole sugugi võimatu nende takerdumine Reformierakonna ja EKRE järel populaarsuselt kolmandale kohale, kust võib alata juba päris kiire allakäik.

Pole just usutav agenda. Erakonnal võiks siit olla palju õppida. Alates sellest, et niisuguseid võimalusi nagu tänavu jaanuaris, kus Porto Franco hämara rahastamise tõttu tagasi astunud valitsuse juhtpartei jäi ka uude valitsusse, tuleb vähese korruptsiooniga riikides ette haruharva ja väga suure avansina. Seda juhtub, kui oma käitumist radikaalselt parandatakse. Ei saa öelda, et Keskerakond oleks just kiire õppija.