Estonia vrakiuurimiste juht Rene Arikas: ärme unustame, et Estonia vrakk on haud

Ohutusjuurdluse keskus tutvustas Estonia eeluuringute esimeses etapis tehtut ja edasisi plaane. Keskuse juht Rene Arikas rõhutas enne tehniliste detailide juurde pöördumist, et ennekõike on tegu hauaga, mistõttu ei tohiks anduda põnevusele ja spekulatsioonidele.

Arikas möönis, et küsimus Estonia vrakile sisenemise osas on keeruline. „Kindlasti on endiselt tegu hauaga. Küsimus ongi, mis on nii oluline, et peame hakkama ühte hauda uurima. Ainult siis, kui on vältimatu vajadus, lähme vrakki sisse. Pigem uuriksime vrakki eri seadmetega kaugemalt,” sõnas ta.

Vältimatult kerkib selles olukorras üles ka küsimus, kas uuringutega segatakse hauarahu kõige otsesemalt, sest hapnikuvaeses sügavas vees säilivad surnukehad väga hästi. „Suure tõenäosusega on nad teatud määral tuvastatavad,” ütles Arikas.