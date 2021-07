Riigil on olemas rakendus koroonavabaduse kontrollimiseks, kuid puudu jääb telefonidest. Kõige varem jõuavad need kasutusse augustis

Selgus, et e-Eesti politsei ei ole taganud piiril töötajatele telefone, kus oleks äpp, millega inimeste vaktsineerimissertifikaate kontrollida. Ja seetõttu lastakse piiridel Eestisse suur osa inimesi näo järgi ning ilma kontrollita, kas neil on korrektne vaktsineerimistõend, mis vabastab koroonatestimise või eneseisolatsiooni nõudest. Hanke maksumus on üle 30 000 euro. Kui see õnnetub, jõuavad telefonid piirivalvuriteni augustis.