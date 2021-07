Roheline Mart Viisitamm: uhke Mercedesega sõitev Taavi Aas ajab ratturid rongidest minema

Jüri Ratas, kes on ise Euroopa Rohelise pealinna tiitli idee autor, pole oma enda parteile suutnud selgitada rohepöörde vajadust. Selle ümberlükkamatuteks tõenditeks on asjaolu, et Tallinn pole vaatamata korduvatele kandideerimistele, mitte kordagi Rohelise pealinna tiitli vääriline olnud ning fakt, et Keskerakond ehitab Ida- Virumaale rahva kulul kahjumlikku ja loodust rikkuvat õlitehast.

Ja seda ajal, kui Euroopa Komisjon on esitlenud kliimakava täitmise raamdokumenti, mis üheselt ja selgelt ütleb, et fossiilenergeetikal pole enam tulevikku ja senine tasuta saastamine leiab oma lõpu. Kuid partei, mille toetus venekeelse elanikkonna hulgas on kiires languses, ei julge Ida-Virumaa inimestele tõtt rääkida. Võimu nimel ollakse valmis lihtsalt valetama.