TAGATUBA | Me ei saa koroonapandeemiaga võidelda, hange on ees!

Kas teadsite, et kuulus Eesti Hoia äpp, mis peaks andma teada koroonaviirusega nakatunuga lähikontakti sattumise kohta, sai tegelikult lõplikult valmis eelmisel nädalal?

Ei teadnud arvatavasti, sest keda see praegu enam huvitab.

Ometi nühkisid ametnikud viimase aasta jooksul teha kuude kaupa ja palehigis hankeid, et Hoia rakendust täiustada. Raha kulutati ära ja tulemus on käes, kuid alles siis, kui asjal pole enam mingit suurt mõtet.

Koroonapandeemia pakub järjest näiteid selle kohta, et bürokraatia ei saa aru, et meil on pandeemiaga võideldes iga päev kiire. Sõda ei võideta hanke alustamisega. Õnnetud näited aga tõestavad, et nupust nikastanud tegelased arvavad vastupidist.