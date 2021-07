JUHTKIRI | Piirangud üksnes neile, kes end ei vaktsineeri

Ent me ei saa olla kindlad, et sügisel, kui inimesed veedavad suurema osa ega jälle ruumides ja üldine immuunsuski nõrgeneb, püsib sama hea seis kui praegu, kus haiglasse jõudjate arv nakatumise kasvust hoolimata ei suurene.

Terviseamet võiks iga päev teatada, kui paljud värsked nakatunud olid vaktsineeritud ja kui paljud vaktsineerimata. See info oleks lisaargument vaktsineerimiseks, kuigi vaevalt mõjuks kõigile kõhklejatele ja vastastele. Ülejäänute motiveerimiseks tuleb valitsusel ellu viia perearstide seltsi ettepanek. Ainult et õigem oleks siduda piirangute kehtima hakkamise tähtaeg epidemioloogilise olukorraga, mitte konkreetse kuupäevaga.

Riigikantselei tellitava igakuise COVID-19 küsitluse tulemustest torkab silma, et peamiselt takistab inimesi end vaktsineerimast hirm kõrvaltoimete ees ja arvamus, et vaktsiin ei paku piisavat kaitset. Eriti vaktsiini pakutava kaitse küsimuses on kommunikatsioon läbi kukkunud, sest kevadega võrreldes on selles kahtlejate hulk kasvanud. Tegelikult on kaitse ka deltatüve vastu väga hea. Uute tüvede jutuga inimesi ettevaatusele hirmutades õhutati ühtlasi vaktsiiniskepsist.