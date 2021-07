JUHTKIRI | Tempo! Soovitusi (vaktsiini)juhtidele

Suurvaktsineerimise juht Marek Seer! Organiseerige mööda Eesti külasid, väikelinnasid ja rahvaüritusi sõitma kümmekond vaktsineerimisbussi. Esimese bussi eksperiment on näidanud, et nõnda jõuab inimesteni, kelleni muidu ei jõuaks. Heal päeval saab bussis süsti üle 200 inimese. Kui jõuda igale suuremale Eesti suveüritusele – aga üks buss ei jõua –, annaks see vaktsineerimisse tuntava panuse. Nõnda saate oma senist nõrka tööd veidi parandada.