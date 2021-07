KULTUURIBIIT | Laulja ja laulukirjutaja An-Marleni playlist

Uus lugu valmis koostöös produtsentide Sander Sadama ja Alvar Antsoniga. “Kuulasime sel ajal palju Dua Lipat ja Halseyt. Tahtsime panna loosse mingisugust sneakyt ja Bondilikku liikumist, hoides lugu siiski poplaulu kontekstis,” täpsustavad Sander ja Alvar. “Kuigi kirjutasime laulu algselt inglise keelde, siis ei oskaks seda lugu enam muu, kui eestikeelsena ette kujutada. Panin sinna loosse killu oma hingest ja ma loodan, et see lugu paneb inimeste südamed rohkem suverütmis tantsima,” lisab An-Marlen.

NASAYA - PATTERNS (ft. Sara Diamond)

See lugu on minu viimasest playlistist. Käisin paar päeva tagasi Pärnus jalutamas ja kuulasin seda lugu 50 korda järjest. Ma ei tea, mis selles loos on, aga see lugu teab täpselt, kuidas ma ennast tunnen.

John Summit - Deep End (SIDEPIECE Remix)

Praegune lemmik peolugu. Tahaks sõbrannadega kuskil rannabaaris tantsida selle loo järgi.

DUCKWRTH - Kiss U Right Now

Ma ei mäletagi, kumb mulle enne rohkem meeldis, kas lugu või loo visuaal. Maagiline.

Fred again.. - Dermot (See Yourself In My Eyes)

See lugu puudutas mind. See pole nagu iga teine laul ja jäi mulle meelde.

Karl Killing - powerless

Mitu nädalat repeati peal kuulanud ja eriti tore, kui oma sõbrad nii head mussi teevad.

Doja Cat - Kiss Me More (ft. SZA)

Selle suve jam!

The 1975 - It's Not Living (If It's Not With You)

Selle loo sõnad räägivad enda eest.

Maverick Sabre - Slow Down (Ft. Jorja Smith) Vintage Culture & Slow Motion Extended Remix

Järjekordne peojam. Ja Jorja on mu lemmiklaulja, mille tõttu see lugu läks otse mu playlisti.

Aaron Smith - Dancin (KRONO Remix)

Kuulasin seda lugu aastal 2016 ja paar nädalat tagasi taasavastasin selle tik-tokist. Head lood ei aegu.

No Rome - 1:45AM ft. Bearface

Mu viimase singli produtsent näitas seda lugu mulle ja it has a vibe.