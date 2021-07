Viljandi Folk kutsus festivalile oma taldrikute ja nugade-kahvlitega. Kas jäätmevaba suurüritus on peatükk ulmeraamatust või tulevane reaalsus?

Viljandi folgi korraldajate suur siht ja unistus on rohepealiku Kirsika Meresmaa sõnul jäätmevaba festival. Jäätmevabadus ei tähenda aga seda, et jäätmeid üldse ei ole. Kuidas jäätmevaba suurüritust korraldada ja kas see on üldse realistlik?

Folgi korralajad võtsid sel aastal eesmärgiks kasutada võimalikult palju pandinõusid. Sel aastal leiab folgilt pandinõud ja -nõud. Tulevikus on plaanis käiku lasta ka pandikahvlid, -noad ja -lusikad.

„Usun, et folgilised on Eesti festivalide publikutest võib-olla kõige vastuvõtlikumad sellistele jätkusuutlikele lahendustele.”