Vladimir Svet: Helme sõnastas valimiste põhiküsimuse - Kõlvartiga või Kõlvartita

Tänaseks on selge, et valimistel ei hakka olema mingit tõelist ideoloogilist vastusseisu. Kõik erakonnad on vaieldamatult nn rohelise agenda pooldajad - võisteldakse ainult selles, kui järsku ja kui radikaalselt peab toimuma rohepööre. Isegi EKRE ja Isamaa on sellega päri, ehkki püüavad samal ajal hoida seost enda veidi rohe-skeptilisemate valijatega.

Muidugi saab olema huvitav vaadata, kuidas Helme läheb lasnamäelaste hääli püüdma olukorras, kus tema erakonnakaaslased on nimetanud kohalike venelasi parasiteerivateks tibladeks.