Poliitikas on konkurendid ja vastased. Need esimesed ehk konkurendid jagavad toetajabaasi. Vastastega toetajaid ei vahetata, nende maailmanägemused on nii erinevad.

EKRE ja Keskerakond on konkurendid, kuid mitte vastased. Nad jagavad sarnast vasakule vaatavat majanduspoliitikat, partneriihalust itta ja pigem usku ainuvõimu, mitte lääneliitlaste sõnasse.