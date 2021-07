President Kersti Kaljulaid on jäänud minu jaoks üheks inimeseks, kes aitas tänase maailma suurima tervisekriisi ajal hoida õpilaste ja õpetajate motivatsiooni vastu pidada ning oli ka ise oma virtuaaltundide ja selget toetavate sõnumitega kohal. Näen, et president on inimene, kes on seda riiki reaalselt teistega koos on teinud, julgenud vastutada ning on seda riiki kandnud. Tajun, et ka tema on n-ö klassijuhatajana mõnikord eksinud ning pole suutnud kõnetada kõiki meie inimesi.