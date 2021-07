Terviseameti kesklaos hävis ka Eesti laste mitme aasta vaktsiinivaru. Algas üleeuroopaline kulukas vaktsiinijaht

Haigekassas vaktsiinihangete eest vastutav Eveli Bauer räägib, kui keeruline on terviseameti kesklaos hävinud vaktsiine asendada, sest tootjaid on vähe ja riiulil varusid ei hoita. Olukorra teeb keerulisemaks see, et väga kiiresti tuleb taastada seis, mille loomiseks nähti enne aastaid vaeva.

Terviseameti kesklaos hävis 40 000 doosi tuberkuloosivaktsiini. Nii suur kogus üllatas, aga kas asi oligi selles, et see oli äsja soetatud varu?

Jaa, eriti kurvastav oligi see, et mitme vaktsiini puhul oli laos just äsja saabunud varu. Me ajastamegi tihti suured tarned kevadesse, sest suvel inimesed puhkavad, ka vaktsiinide hulgimüüjad. Teine asi on kättesaadavus. Vaktsiinide turu kuldne reegel on, et vähemalt kuus kuni üheksa kuud peaks vaktsiine ette tellima, et veenduda, et tarne jõuab kohale õigeks ajaks. Turul muidugi on vaktsiine ka väikeses koguses, sest muidu oleksime praegu täitsa ilma, aga niimoodi ostes on ka kehvemad ostutingimused ja kõrgem hind.

Ehk siis vaktsiinide tootmine on väga optimeeritud ja õnnetuste jaoks varusid suurt ei ole?



Just! Vaktsiine riiulile ei toodeta. Isegi väikese mahu kiirkorras kättesaamine on raske.