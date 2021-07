Koroonapassiga restorani ja spordisaali. Euroopa riigid otsivad deltatüve laineis kuldset keskteed

Ööl vastu esmaspäeva võttis uue koroonalaine hirmus Prantsusmaa parlament vastu seaduse, mille alusel peab edaspidi tõendama kultuuri- ja spordiüritustel täisvaktsineeritust, koroonaviiruse läbipõdemist või äsja saadud negatiivset testitulemust.

President Emmanuel Macroni sõnul loodetakse uute meetmetega tõsta kahanevat vaktsineerimishuvi. Seni on see ka õnnestunud: pärast seda, kui teade 12. juulil avalikkusele paisati, registreeris end esimese ööpäevaga vaktsineerima ligi miljon inimest üle kogu riigi.

Kuid valitsuse otsus on toonud kahel viimasel nädalavahetusel tänavatele ka kümneid tuhandeid inimesi, kelle arvates üritab parlament neid nüüd ebaeetiliste võtetega vaktsineerima sundida. Sarnased meeleavaldused toimuvad mujalgi, viimane neist laupäeval Londoni kesklinnas. Protestidel kõlanud mõtteid on Prantsusmaal kajana korranud ka mõned poliitikud. „Koroonapassile vastu seismine ei tee kellestki veel vaktsiinivastast. Probleemi tuum on, et esimest korda ajaloos nõutakse dokumenti, et teha tavalisi, igapäevaseid toimetusi,” kirjutas konservatiivsesse Les Républicains erakonda kuuluv Euroopa Parlamendi liige François-Xavier Bellamy.

Prantsusmaa ei ole oma murega üksi, sest delta tüvi on vallutanud kogu maailmajao.