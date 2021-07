JUHTKIRI | EKRE läheb Tallinnas täispangale. Väga hea

Mart Helme kandideeris nelja aasta eest Pärnus. Edukalt – sai peaaegu sama palju hääli kui linnapea Romek Kosenkranius ja ainult veidi vähem kui Kadri Simson, Keskerakonna esinumber suvepealinnas.

Lasnamäe pole muidugi Pärnu. Võrreldes nelja aasta tagusega pole Lasnamäe palju muutunud, aga EKRE on. Muutunud on ka Keskerakond, kelle esinumber Mihhail Kõlvart sai 2017. aastal Lasnamäelt üksinda ligi 30% erakonna Tallinna häältesaagist.

Vanasti oli EKRE toetus Eesti muukeelsete elanike seas nullilähedane, praegu on see Norstati küsitluse järgi üle 10%, isegi napilt rohkem kui Reformierakonnal, Eesti 200-l ja SDE-l. Keskerakonna ülekaal selles segmendis on endiselt suur, aga nad ei ole enam venekeelse elanikkonna ainuke valik. Jüri Ratas on erakonna trumbid maha mänginud.

Edu võti Tallinnas: säilitada oma tuumikvalijate toetus ja võtta Keskerakonnalt ära võimalikult palju venekeelsete valijate hääli.

Keskerakonna konkurentide edu retsept Tallinna kohalikel valimistel on järgmine: säilitada oma tuumikvalijate toetus ja võtta Keskerakonnalt ära võimalikult palju venekeelsete valijate hääli. EKRE Mart Helme kehastuses on selleks suuteline, sest Keskerakonna ja EKRE valijatel on palju ühist, kui kõrvale jätta mõned eriarvamused rahvusküsimuses.

Reformierakonna Tallinna esinumber Kristen Michal rõõmustab, sest kaks tugevat konkurenti lähevad võitlusse ühtede ja samade, mitte tema valijate pärast. Pole teada, kas Michalil on põhjust rõõmustada ka pärast valimisi, sest tema peab valijate pärast võitlema samuti tugeva reitinguga Eesti 200-ga, kes pole oma linnapeakandidaati veel avaldanud.

On väga tõenäoline, et ainuvalitsemiseks vajalikku ülekaalu Keskerakond Tallinnas seekord enam ei saa – väga teretulnud areng kasvõi seetõttu, et korruptiivne olla on keerulisem, kui koalitsioonipartner üle õla vaatab. Kui EKRE paneb Tallinnas välja Helmede trio, võivad valimised anda koguni kolm erakonda, kellega Keskerakond saaks kahe peale koalitsiooni teha. Või tekiks koguni teoreetiline Keskerakonnata valitsemise võimalus. Ent nende variantide realiseerumiseks peavad Kõlvarti konkurendid tegutsema ägedamalt kui seni.