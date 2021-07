Teadlased ei hoia end enam tagasi: maailm, nagu meie seda teame, ei naase kunagi

„Elu Maal on võimeline kliimamuutusest taastuma, luues uusi liike ja ökosüsteeme. Inimene aga mitte.” Selline lause seisab ÜRO kliimamuutuste teadusnõukogu (IPCC) järgmise aasta alguses avaldatava 4000 lk pika aruande mustandis.

IPCC teadlased ei hoia enam keelt hammaste taga, vaid ütlevad otse välja, kui halvasti asjad on. Nende sõnum on järgmine: isegi kui suudame soojenemist piirata, kujundab kliimakriis elu Maal põhjapanevalt ümber igal juhul ja senise tegevusetuse tõttu ei ole lühiajalises vaates enam võimalik ebameeldivaid tagajärgi vältida. „Halvim on alles ees ning see mõjutab meie laste ja lastelaste elu palju rohkem kui meie enda oma,” ütlesid nad.