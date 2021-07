Urmo Soonvald: kiirtõlge ja sõnaraamat ehk kuidas tegelikult lugeda poliitikute eilseid avaldusi "presidendikandidaadi otsimisest"

Valitsuserakonnad jätsid eile korraks mulje, et äkki tõesti on presidendkandidaat leitud, aga kiiresti selgus, et kandidaati pole ning seetõttu mõjusid kõik eile öeldud laused õõnsa silmakirjalikkusena.