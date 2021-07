Näiline võitlus kliima eest. Kas suurriigid vilistavad enda antud lubadustele?

Sügisel toimub Glasgow’s COP26 kliimakonverents, kus loodetakse veenda kõiki Pariisi leppe osalisi astuma reaalseid samme, jõudmaks 2050. aastaks kliimaneutraalsuseni. Kaalul on palju. Austraalia professor Tim Flannery lausus intervjuus Guardianile, et paljud eksperdid peavad 2021. aastat ja tulevat kliimakonverentsi inimkonna viimaseks võimaluseks apokalüpsis ära hoida. „Võitluses kliima säilitamise eest on kätte jõudnud tõeline hädaolukord,” tõdes ta.

Karm reaalsus on selline, et ilusatest sõnadest ja eesmärkide püstitamisest üksi jääb väheks. Valitsused ei paista end eesmärkide täitmise nimel üldse liigutavat.