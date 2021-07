Eesti Päevaleht tähistab olümpiavõitu erilise esikaanega

Lisaks reportaažile Tokyost ning intervjuudele tänaste päevakangelastega, on homne Eesti Päevaleht eriline veel teiselgi põhjusel. Kuna kliimamuutused ja nende tagajärjed on sel suvel niivõrd tuntavad olnud Eestis, Kesk-Euroopas ja Põhja-Ameerikas, siis pühendame suure osa homsest lehest ülemaailmsele kliimakriisile. Seetõttu on ka homse lehe päises olev Eesti Päevalehe logo teistmoodi kujundusega, mis on inspireeritud meie hiljuti käivitatud uue Roheportaali tunnusmärkidest.