Presidendivalimiste trallis on tagasi kõik see, mida kolmveerand aastat tagasi nägime, sest küünilisusel, omakasupüüdlikkusel ja koostöövõimetusel on kandev roll selles, et vähem kui kuu aega enne presidendivalimisi ei ole meil laual ühtegi tõsiseltvõetavat kandidaati. Selle asemel mängitakse avalikkusele varjuteatrit ja kõneletakse lindude keeles.