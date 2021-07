Estonia esisolist Anatoli Arhangelski võitleb pärast Covidit raske haigusega ja vajab heade inimeste abi

Eesti Balletiliidu juhatuse esimees Triinu Upkin ütleb, et Anatoli haigestus kevadel haruldasse ja aina süvenevasse haigusse. "Pärast üle kuu pikkust haiglaravi tunnistasid arstid, et ei suuda teda siin aidata. Pere toimetas Anatoli Itaaliasse Udine haiglasse, kus on vajalikud aparaadid ja spetsialistid. Abikaasa Marika Muiste on mehele 24/7 haiglas toeks ja hooldab teda," märgib ta postituses.

Eesti Balletiliit annab teada, et kui Anatoli põdes kevadel Covid-19 viirust, siis pärast palaviku taandumist tundus, et kõik sai korda. Teatrid avati, Eesti Rahvusballett alustas taas tööd, kuid Anatoli tundis end balletisaalis ja laval kehvemini kui pärast kodus veedetud isolatsiooni oleks pidanud: pea kippus valutama ja ringi käima, tasakaal oli häiritud, silmanägemine kehv, vasak käsi surises. Anatoli võttis haiguslehe ja lootis, et puhkus aitab tal korralikult taastuda. Paraku sellest ei piisanud ja tekkinud sümptomid üha süvenesid. Surinast sai käekramp, nägemine muutus mitmekordseks ja lainetavaks, igapäevased tegevused muutusid keeruliseks. Abikaasa Marika Muiste oli sunnitud korduvalt kiirabi kutsuma, kuid tehtud analüüsid ei andnud põhjust meest pikemalt haiglas hoida. Olukord aga halvenes iga päevaga. Juuni keskpaiku viidi Anatoli Ida-Tallinna Keskhaiglasse, kus ta viibis üle kuu aja. Ta kaotas peaaegu täielikult kõnevõime, nägemise ning kontrolli jäsemete üle, mis tõmblesid ja läksid krampi. Vahetusid raviarstid, ravimeetodid ja oletused võimalike diagnooside kohta, aga lõplik diagnoos jäigi panemata. Arstid nentisid vaid, et tegu on haruldase juhtumiga, millega neil kogemust pole. Eestis kättesaadavad võimalused olid ammendunud.